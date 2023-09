OM : Ribalta sur le départ ? Tessier, le nouvel homme fort ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Pablo Longoria et Pedro Iriondo ont repris leurs fonctions au sein de l’OM, Javier Ribalta prend du recul et pourrait quitter l’OM. Stéphane Tessier semble lui prendre de plus en plus de place et son influence croit au sein du club…

Ce mardi, l’Equipe explique que Javier Ribalta est parti en Suisse se ressourcer et ne commente pas la situation de l’OM. « Il ne répond qu’à quelques proches, leur dessinant une tendance claire au départ. Ribalta n’a pas de clause dans son contrat. » Si l’avenir du bras droit de Longoria semble s’inscrire ailleurs, le directeur administratif et financier Stéphane Tessier est très impliqué.

A lire : Mercato OM : Longoria recale 4 coachs dont une légende néerlandaise ?

Ribalta, tendance à un départ…

Le quotidien sportif explique que Tessier « n’a pas été vraiment marqué par la réunion avec les groupes de supporters. Il connaissait l’ordre du jour et les plaintes majeures (le dossier des féminines, le copinage sur le cas Marcelino…) et il en a vu d’autres à Saint-Étienne (2010-2015) quand il officiait comme directeur général, avant une carrière d’agent et d’entrepreneur. » Ce dernier serait assez proche du clan Galtier.

Tessier proche de Galtier

Mercato OM : Di Meco a un avis bien tranché sur l’option Galtier – https://t.co/CEHfs0LMCx pic.twitter.com/j8mw3rzrTI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2023

Tessier serait » surnommé « Stéphane le magicien » par ses collaborateurs, pour sa propension à jongler avec les chiffres et à trouver des solutions financières afin d’aider un secteur sportif dépensier. » Il pourrait former un duo à la tête de l’exécutif avec la DRH Cécilia Barontini, Le clan des anciens de l’ASSE semble gagner en influence au sein du club…

A lire : OM : Anigo réclame du soutien autour de Pancho

Stéphane Tessier a été Directeur Général de l’AS Saint-Étienne entre 2010 et 2015. Romain Molina expliquait dans une vidéo publié sur sa chaine Youtube : « Le directeur financier, Stéphane Tessier aka Stéphane le Magicien, fait des recrues. C’est à dire qu’Aubameyang, ça n’est pas Ribalta, ça n’est pas le coach, c’est « le gang des stéphanois ». C’est lui qui fait venir Ludovic Paradinas pour s’occuper de la préformation à Marseille. » Il y a aussi David Friio, actuel directeur Sportif de l’OM qui a été responsable RH du Football Professionnel à l’ASSE entre 2017 et 2020. Gregory Lamela, directeur commercial de l’OM qui a été directeur de clientèle dans le Forez de 2005 à 2016, Ludovic Paradinas, actuel Responsable du Scouting pour le centre de formation de l’OM.