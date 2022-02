OM : Rongier bien meilleur pour le collectif que Lirola à ce poste…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Qarabag lors du match retour des barrages de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire dans son poste de latéral droit / milieu lors de ce match en Azerbaïdjan.

L’Olympique de Marseille a montré une autre facette face à Qarabag. Avec deux buts d’avance au coup d’envoi, Jorge Sampaoli avait décidé de ne pas aligner Milik pour titulariser deux attaquants rapides Bakambu et Dieng et tenter de profiter des espaces. C’est finalement Gueye qui a ouvert le score d’une belle frappe croisée, bien servi par Payet. Mais les marseillais ont ensuite laissé l’initiative à Qarabag qui a bousculé la défense marseillaise. Les centraux ont été solides, et le coach Gurbanov très fair play en demandant à son joueur Ibrahima Wadji de dire à l’arbitre, qui n’avait rien vu, qu’il avait égalisé de la main. L’OM a ensuite résisté sans être très à l’aise dans ses sorties de balle et manquant de maitrise. C’est finalement Guendouzi qui s’est offert le but du break sur la première action collective de la seconde période. Le match et la qualification en poche, les remplaçants sont entrés en jeu et Under a parfaitement servi Konrad en profondeur, l’international américain s’est offert son premier but. 0-3, le score est flatteur mais il souligne une efficacité offensive qui a souvent fuit les marseillais cette saison.

Titularisé à son poste hybride et pas en six, Valentin Rongier a été bien plus performant.

La note de Valentin Rongier : 6/10

Son appréciation FCM

Valentin Rongier bien meilleur pour le collectif que Lirola à ce poste…

Aligné comme latéral droit dans la défense à 5 quand l’OM n’avait pas le ballon, il était milieu de terrain quand son équipe avait la balle. Il a donc été amené a beaucoup défendre car les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas eu la maitrise du ballon. Rongier a été globalement agressif et a réccupéré des ballons, même s’il a parfois été dépassé dans son couloir. Il a été précis dans l’orientation du jeu quand il a joué au milieu. Bien plus utile dans son rôle hybride !

Les notes des médias

Foot Mercato 5.5/10 Dans un rôle hybride de latéral droit en phase défensive et de milieu en phase offensive, l’ancien Nantais a une nouvelle fois fait preuve d’un gros volume de jeu. Non avare d’effort, le Marseillais a constamment travaillé pour maintenir l’équilibre du système choisi par Jorge Sampaoli. Appliqué dans son couloir droit (31e), il a également su orienter le jeu pour permettre aux siens de se donner un peu d’air, notamment face à la pression mise par Qarabağ après l’ouverture du score. Pris sur le débordement de Zoubir menant à l’égalisation finalement refusée (34e), il a globalement bien géré la pression mise par les locaux même si ce positionnement, inédit et peu naturel, l’a parfois mis en difficulté. Maxifoot 6.5/10 Aligné à droite de la défense, l’habituel milieu a été moyen dans la première demi-heure. Même s’il est à l’origine du but de Gueye avec un bon renversement de jeu, il s’est trop souvent fait prendre dans le dos par les joueurs de Qarabag. En revanche, il a haussé le ton en seconde période avec plusieurs sorties de balle de classe pour rassurer son équipe. Un sang-froid qui a été important dans les moments chauds. 90Min 6/10 Valentin Rongier a proposé une première demi-heure de haute voltige. Le piston hybride de l’OM a renversé plusieurs fois le jeu dans la verticalité. Sa transversale du gauche a offert le but de Gueye. Toujours la même difficulté à contenir l’espace dans son dos.

