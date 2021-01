OM : Valère Germain explique les raisons de la crise et ce qu’il faut pour en sortir !

L’Olympique de Marseille a enchaîné les mauvaises performances lors des derniers matchs. Excepté la rencontre face à Montpellier, les joueurs d’AVB ont été très décevants. Dans un entretien accordé au Parisien, Valère Germain s’est exprimé sur les raisons de cette crise de résultat.

Interrogé par Le Parisien, Valère Germain a livré les raisons de la crise de résultat que traverse les joueurs de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs matchs.

Il suffirait juste d’un match référence, d’un déclic, pour se relancer — GERMAIN

Selon l’ancien attaquant de l’AS Monaco, il faudrait une victoire, un match référence pour retrouver de la sérénité dans le groupe.

A LIRE AUSSI : OM : Les raisons de la tension entre Payet et Thauvin !

« Si les solutions étaient évidentes, on les appliquerait bien évidemment. Même quand tout allait bien en championnat, le groupe n’avait peut-être pas une si grande confiance. Les premiers échecs à Rennes ou à Angers ont eu un impact sur nos performances individuelles et collectives. À nous de trouver les ressorts pour se sortir, tous ensemble, de cette mauvaise passe. Je ne crois pas que l’on manque de caractère. L’équipe n’a pas beaucoup changé par rapport à celle classée deuxième la saison passée. Les leaders, ceux qui portent la voix, sont toujours là. Il suffirait juste d’un match référence, d’un déclic, pour se relancer. Ça passe, peut-être, déjà par une plus grande envie collective » Valère Germain – Source : Le Parisien