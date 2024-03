OM : Veretout à lui aussi cédé à la panique…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est lourdement incliné 3-1 à Villarreal mais passe quand même ce tour de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 bien défensif sans Aubameyang ni Harit pour valider la large victoire 4-0 à Marseille. Les marseillais n’ont pas affiché un visage conquérant. Clauss a affiché des difficultés se faisant contré sur son propre poteau, Pau Lopez a fait une bonne première demi-heure, il a soulagé sa défense mais a aussi raté des relances. Capoue a été trouvé dans la surface et a marqué d’une tête avec rebond (1-0 /32′). Harit et Aubameyang sont entrés dès la reprise de la seconde mi-temps à la place de Sarr et Ndiaye. L’attaquant gabonais ne cadre pas son lob en face à face dès l’entame (48′). Sorloth a doublé la mise alors qu’il semblait hors jeu (2-0 / 57′). L’OM a encaissé le 3e but suite à un coup franc bien tiré qui a trouvé la tête de Mosquera (3-0 / 85′). C’est finalement Aubameyang qui va délivrer son club en faisant la différence sur son côté gauche et sert parfaitement Clauss qui marque le but qui soulage tout un peuple. A noter les deux parades décisives de Pau Lopez à 3-0, l’OM s’en sort bien…

La note de Jordan Veretout : 3/10

Son appréciation

Veretout à lui aussi cédé à la panique…

Aligné avec Ounahi et Kondogbia au milieu, il a le statut du joueur expérimenté qui doit impulser le tempo du match. Il n’a pas maitrisé le ballon, sous la pression du pressing des Espagnols, il n’a pas été capable de calmer le jeu. L’équipe n’a fait que jouer en retrait, ou balancer de long ballons devant. L’ancien milieu de l’AS Roma aurait dû apporter plus dans la maitrise. Il n’a pas aidé par ses partenaires eux aussi en mode panique. Décevant.

