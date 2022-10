OM : Veretout, c’est insuffisant !

L’OM s’est incliné au Parc des Princes 1-0 face au PSG ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout sur ce match.

Après la victoire 2-0 cette semaine face au Sporting, l’OM avait un second match de Ligue des Champions à jouer face au PSG. Les hommes d’Igor Tudor ont très mal débuté la rencontre et se sont exposé à la vitesse des parisiens. Messi s’est offert deux occasions d’entrée (3′,4′) puis Hakimi à lui aussi buté sur un Pau Lopez déjà très chaud (5′). Les marseillais sont ensuite petit à petit entrés dans leur match, avec un pressing haut et des récupérations de balle. Si Sanchez ou Clauss ont eu des situations intéressantes le dernier n’a pas été assez précis. Mbappé s’est offert une belle situation bien sortie par l’inévitable Lopez (19′), Harit lui a répondu obligeant Donnarumma a s’employer (23′). Lopez a encore été décisif sur une frappe déviée de Mbappé (28′), Tavares a tenté sa chance de loin obligeant le gardien italien du PSG a sortir cette grosse frappe (32′). Lopez a été sauvé par sa barre transversale sur un coup franc de Messi (35′), Mbemba a envoyé une grosse frappe bien sortie au premier poteau par Donnarumma (38′). Après quelques minutes de flottement suite à la blessure de Bailly, Verratti a profité d’un risque pris par Hartit pour le contrer, Mbappé a trouvé Neymar qui surgit pour ouvrir le score du droit, avec l’aide du poteau correspondant ! Un but évitable juste avant la mi-temps. La seconde mi-temps aura été celle de Turpin, avec un penalty oublié sur une main de Mukiele et un autre sur un faute de Bernat sur Clauss. Donnarumma va être décisif face à Guendouzi et Mbemba, Verratti va s’offrir une belle opportunité sortie par Lopez. Messi aura la plus grosse occasion de la fin du match, qui se terminera par ce score de 1-0.

A lire : PSG – OM : Micoud s’emporte contre la VAR et l’arbitrage de Turpin !

La note de Jordan Veretout : 4/10

Son appréciation

Veretout, c’est insuffisant !

relancé au milieu avec Rongier dans ce gros match alors que Guendouzi est placé plus haut, Veretout n’a pas réussi à reproduire sa belle performance. L’ancien milieu de la Roma a récupéré quelques ballons il a bien du mal à jouer juste. Il manque de précision technique et se montre souvent frileux. De plus, il a semblé rapidement accuser le coup physiquement et a perdu trop de ballons. Et si Tudor essayé Gerson à son poste ?

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Comme Rongier, mais dans un rôle un peu plus défensif, il a gratté quelques ballons dans les pieds adverses. Mais il n’en a pas toujours fait bon usage, manquant de précision dans ses passes et très prudent dans ses choix. Fatigué, il a baissé d’intensité au fil du match. Maxifoot 4/10 L’ancien joueur de la Roma a beaucoup travaillé à la récupération, mais il n’a pas été très inspiré ballon au pied, manquant de précision dans ses passes. Footmercato 3.5/10 Soirée difficile pour le milieu de terrain marseillais. Auteur d’un grand nombre d’approximations techniques, il a perdu un grand nombre de ballons et a grandement manqué d’impact dans une rencontre qui en nécessite énormément. Trop neutre en phase offensive et pas assez serein dans son jeu défensif, le Français a finalement cédé sa place à Pape Gueye (78e) avant la fin de la rencontre.

PSG – OM (1-0) : ENORMES REGRETS, Arbitrage POLEMIQUE? Très gros match de P.LOPEZ et MBEMBA !