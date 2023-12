OM: Veretout dresse le bilan de la première partie de saison

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul à Montpellier (1-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Héraultais ont ouvert le score en première période (14e) avant que les Marseillais répondent par l’intermédiaire de Veretout (52e). L’international français est revenu sur la rencontre en zone mixte avant de dresser un bilan de cette première partie de saison.

« On est revenu au classement dans cette première partie de saison. On est qualifié en Europe. Il y a des points positifs »



« On aurait voulu gagner. Mais c’est bien aussi de ne pas perdre. On a bien réagi, on est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Le repos va faire du bien à tout le monde, a affirmé Veretout. On est revenu au classement dans cette première partie de saison. On est qualifié en Europe. Il y a des points positifs. On essaye de corriger au quotidien les points négatifs. On fera notre maximum sur la phase retour pour rentrer dans nos objectifs. Avec les gars dans le vestiaire, on a pas été très inquiet. On a su re mobiliser les troupes avec les joueurs d’expérience« , a-t-il ajouté.