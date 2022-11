OM : « Veretout, enfin décisif ! »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans les dernières secondes face à Tottenham dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce mardi soir face à Tottenham. Les Anglais ont été étouffés par le pressing marseillais et ont subi jusqu’aux prolongations avec un but de Mbemba qui vient récompenser les joueurs de Tudor. Malheureusement, la deuxième mi-temps n’a pas aussi bien fonctionné avec une égalisation de Lenglet et un énorme relâchement en fin de rencontre qui permet à Hojbjerg de punir et empêcher l’OM de participer à l’Europa League. Voici la note de Jordan Veretout sur ce match.

A lire : OM : Le terrible aveu d’un Harit dégouté !

La note de Veretout : 7/10

Son appréciation

« Veretout, enfin décisif !

C’est dans ce registre que l’on attend Veretout ! Apportant offensivement, se projetant vers l’avant et utilisant son pied pour faire autre chose que des passes vers la défense. Un match plein de la part du milieu de terrain qui a su aider ses partenaires à se créer des occasions. Il met une belle volée du gauche, puissante, pour prévenir Lloris que l’OM les accueille avec des intentions. Sur le corner d’Harit, il est trouvé et sert parfaitement Mbemba dans la surface pour le 1-0. En seconde mi-temps, comme son équipe, il fut un peu moins inspiré mais a gardé plus de régularité. Certainement l’un des meilleurs sur la pelouse »

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Sans doute le Marseillais le plus régulier de la rencontre, il a réussi une première période de haute volée. Après un coup franc raté (13e) et une transmission trop longue (18e), il centre superbement pour Clauss, qui croise trop (21e). Une jolie frappe du gauche sortie par Lloris (33e), une belle sortie de balle (39e), puis un bon corner pour la tête de Gigot (42e). Avant cette offrande pour Mbemba, après un corner rapidement joué avec Harit (45e+2). Remplacé bien prématurément par Tudor, qui a lancé Ünder, auteur d’un centre délicieux pour Kolasinac (87e) Maxifoot 6,5/10 toujours aligné dans le onze de départ d’Igor Tudor, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a justifié la confiance de son entraîneur ! Immédiatement dans le coup, l’international français a été actif à la création et a souvent réalisé des décalages justes pour ses coéquipiers. Dangereux sur une volée bien repoussée par Lloris, il a été récompensé avec cette passe décisive pour le but de Mbemba. Remplacé à la 72e minute par Cengiz Ünder (non noté), auteur d’une bonne entrée avec un ballon de but donné à Kolasinac, qui a raté sa tête. Footmercato 6,5/10 l’ancien milieu de la Roma a été décisif en première période en déposant une galette sur la tête de Mbemba sur l’ouverture du score de l’OM (45e+2). Un peu plus tôt dans la rencontre, Veretout a décroché une frappe surpuissante après un joli contrôle, mais Lloris était présent pour repousser son tir (34e). Remplacé par Under à la 73e minute

RETROUVEZ Notre debrief après cette défaite