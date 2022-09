OM: Veretout et son retour chez les Bleus

Recrue estivale de l’OM, Jordan Veretout est loin d’être le Marseillais le plus en vu lors de ce début de saison. Pourtant, avec l’hécatombe de blessures, il a été convoqué par Didier Deschamps…

Arrivé à Marseille cet été en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout s’est vite imposé comme un titulaire en puissance dans le système d’Igor Tudor. Régulièrement associé à Valentin Rongier au milieu de terrain, Veretout a participé à toutes les rencontres de l’OM depuis le début de la saison.

Pas auteur de grandes performances, il a quand même été appelé par Didier Deschamps.

« Bien sûr que j’y pensais toujours. Je suis venu à Marseille pour jouer la Ligue des champions et me montrer. La Coupe du monde ? C’est dans un coin de ma tête, mais je dois faire plus, car pour le moment c’est pas mal mais pas suffisant. Il reste deux mois avant cette compétition et je veux tout donner pour y être. » Jordan Veretout— Source : Goal

Le sélectionneur national Didier Deschamps a fait appel samedi au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout

« Touché et remplacé en cours de jeu vendredi soir lors de la rencontre de Premier League anglaise entre son club d’Aston Villa et Southampton, le milieu de terrain international Boubacar Kamara souffre du genou droit. Après consultation du Dr Franck Le Gall, il est forfait pour le rassemblement de l’Équipe de France. Boubacar Kamara ne pourra donc pas participer aux deux prochains rendez-vous des Bleus contre l’Autriche (jeudi 22 septembre au Stade de France, 20h45) et le Danemark (dimanche 25 septembre à Copenhague, 20h45) en Ligue des Nations de l’UEFA. Pour le remplacer dans le groupe tricolore qui sera réuni à partir de lundi au CNF Clairefontaine (Yvelines), le sélectionneur national Didier Deschamps a fait appel samedi au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout (29 ans, 5 sélections). Boubacar Kamara avait été convoqué vendredi après-midi chez les Bleus à la suite du forfait d’Adrien Rabiot. » FFF – source : FFF.fr (17/09/2022)

Un troisième Olympien en bleu ! 👏🇫🇷

𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 va rejoindre l’ @equipedefrance pour les matchs de l’UEFA Nations League contre l’Autriche et le Danemark ! 🔥

👏 Félicitations à notre milieu de terrain ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/0aabWLFgkp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2022

« Dans le système de jeu de Tudor, avec deux milieux à plat, je trouve Rongier et Veretout très bien. Ce qui manque aujourd’hui à Veretout selon moi, c’est un peu de vitesse. Je ne sais pas s’il était exactement dans le même registre de jeu lorsqu’il évoluait à l’AS Roma mais il pourrait être plus performant. Je le trouve quand même intéressant dans l’orientation du jeu, mais ça manque un peu de verticalité, ce que Valentin Rongier arrive à faire un peu mieux que lui à l’heure actuelle. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)