OM : Veretout manque un peu de verticalité

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 19 septembre. Cyril Astier revient sur les débuts de Jordan Veretout à l’OM. Il estime que l’ancien milieu de la Roma pourrait être encore plus performant.

Arrivé à Marseille cet été en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout s’est vite imposé comme un titulaire en puissance dans le système d’Igor Tudor. Régulièrement associé à Valentin Rongier au milieu de terrain, Veretout a participé à toutes les rencontres de l’OM depuis le début de la saison. Dans Débat Foot Marseille, l’agent de joueur Cyril Astier expliquait que l’ancien milieu de l’AS Roma pourrait être plus performant s’il arrivait à se montrer plus tranchant dans en phase offensive.

« Dans le système de jeu de Tudor, avec deux milieux à plat, je trouve Rongier et Veretout très bien. Ce qui manque aujourd’hui à Veretout selon moi, c’est un peu de vitesse. Je ne sais pas s’il était exactement dans le même registre de jeu lorsqu’il évoluait à l’AS Roma mais il pourrait être plus performant. Je le trouve quand même intéressant dans l’orientation du jeu, mais ça manque un peu de verticalité, ce que Valentin Rongier arrive à faire un peu mieux que lui à l’heure actuelle. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)

L’international tricolore bénéficie toutefois de la confiance de son entraîneur et a été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Autriche et le Danemark. Il remplace Adrien Rabiot qui a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus.

On joue tous pour le coéquipier à côté — Veretout

« C’est une victoire qui fait du bien, on ne pourra pas toujours gagner 3-0, ça fait du bien contre une belle équipe de Lille. On a eu du mal à rentrer dans le match, mais on su réagir après le but. Je pense qu’on a un très grand effectif. Les joueurs qui étaient titulaires aujourd’hui ont été très bons. On a un effectif complet et c’est notre force. On est cohérents dans ce qu’on fait depuis le début de la saison mais on ne s’enflamme pas, le championnat est long, on prend ce qu’il y a à prendre. On a une belle équipe qui s’entend très bien, qui est solidaire, on joue tous pour le coéquipier à côté. Il ne faut rien lâcher, bien récupérer. Francfort ? Je n’ai pas regardé, j’étais concentré sur notre match. Ils ont aussi perdu le premier match donc ça sera une rencontre très importante. On va bien le préparer, il faudra gagner mardi si on veut rester dans cette C1. » Jordan Veretout – Source : Zone mixte (10/09/2022)

