OM: Veretout lance le match face à Monaco !

L’OM se déplace ce dimanche à Monaco, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Récemment sélectionné pour la coupe du monde avec les bleus, Jordan Veretout a rappelé l’importance de la rencontre face aux Monégasques…

L’OM et Monaco ont le même nombre de points (27), d’où l’importance de cette rencontre. Le gagnant aura l’occasion de partir à la coupe du monde l’esprit tranquille. Ca pourrait être le cas pour Jordan Veretout…

C’est un concurrent direct– Veretout

« La coupe du monde sera dans un coin de la tête. Il faut passer au-dessus de ça. C’est en jouant avec le frein à main que tu peux te blesser ou avoir des petits pépins. Il faut jouer le match à fond. C’est l’Olympique de Marseille, on n’a pas le droit à l’erreur. On affronte Monaco, un rival qui, comme nous, prétend jouer la Ligue des champions la saison prochaine. C’est un concurrent direct, il faut le battre, jouer le match à fond et l’aborder comme tous les autres. » Jordan Veretout— Source: La Provence (11/11/22)

Je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l’arraché

« Les sifflets ? La performance de l’équipe est un peu le reflet de l’entraîneur et de son travail, le reste, ce sont un peu des débats stériles, de la fumée. Je ne me dis pas d’emblée, contrairement à ce que beaucoup de gens vont penser : « Il faut gagner, avoir beaucoup de victoires au compteur. » Le plus important est que l’équipe produise un beau football, qui divertit les gens, leur procure des émotions. Qu’ils sortent en se disant : « L’équipe a tout donné, avait envie de marquer, c’était un beau match. Je ne pense pas qu’aux victoires, en qualité de supporter d’une équipe, je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l’arraché. Faire un match de merde et l’emporter, ce n’est pas moi, je ne vais pas célébrer cela. Le futur du football va dans cette direction du divertissement. Après, évidemment, pour un entraîneur comme moi, la victoire est la chose la plus importante, il n’y a pas seulement les émotions. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

