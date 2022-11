OM : Veretout, monte en puissance !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Lyon et se relance enfin après une grosse série de défaites. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM a réalisé une prestation convaincante face à une équipe lyonnaise très moyenne. Tudor n’a pas changé son système et il a conservé son duo Rongier / Veretout au milieu. Les marseillais ont pressé haut et se sont montrés appliqués dans les sorties de balle. Comme souvent, il a encore eu beaucoup d’erreur à la finition avant que Gigot ne libère les siens juste avant la mi-temps. L’OM a mieux géré la seconde période en mettant de l’impact dans les duels, mais Sanchez et Guendouzi n’ont pas tué le match et l’OM s’est fait peur dans le dernier quart d’heure en jouant trop bas, Cherki a frappé juste à côté. Au final l’OM s’impose logiquement face à Lyon malgré un arbitrage médiocre de monsieur Letexier qui a oublié un penalty, annulé un but valable et s’est montré bien clément sur de grosses fautes des lyonnais.

La note de Veretout : 7/10

Son appréciation

« Vereout, monte en puissance !

Cela fait plusieurs matches que l’ancien joueur de l’As Roma affiche un niveau de jeu plus convaincant. Il semble retrouver du rythme et se montre donc plus présent dans les duels mais aussi plus haut sur le terrain. Il est plus solide dans l’impact et court d’avantage. Mais il sait aussi faire des passes dans le jeu et sur les coups de pieds arrêtés. Il trouve la tête de Gigot sur corner pour l’unique but de la rencontre. Il devient intéressant dans la construction du jeu.



Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Les semaines se suivent et il continue de monter en puissance. Il met de l’impact et en encaisse, il est intéressant dans ses choix de passes. Et il est toujours aussi précis sur coups de pied arrêtés, à l’image de ce corner décisif pour Gigot (44e). Il sort en grimaçant et se touchant la cuisse, ce qui a permis à Payet de se dégourdir les jambes et d’offrir une belle talonnade (87e). Maxifoot 7/10 L’international français confirme clairement sa montée en puissance. Mieux ces dernières semaines après des débuts compliqués, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été à la hauteur de cette affiche. Particulièrement intéressant à la récupération avec un gros volume de jeu, l’ancien Nantais a été aussi précis à la construction, avec notamment de bonnes transversales pour Tavares. Puis il a été déterminant avec ce corner parfaitement tiré pour le but de Gigot. Footmercato 6/10 A l’instar de son acolyte dans l’entrejeu, l’ex-milieu de l’AS Roma a bien tenu sa place. Précieux dans l’impact défensif, le numéro 27 de l’OM s’est contenté de bien quadriller sa zone pour empêcher les Gones de déployer leurs attaques. Parfois pris dans le duel, il a malgré tout fait preuve de justesse technique dans l’orientation du jeu mais également sur l’ouverture du score en distillant ce ballon parfait pour Gigot (44e). Toujours prêt à aller au combat, à l’image de ces nombreux duels rugueux, le Français de 29 ans a fait preuve de caractère dans cette affiche du dimanche soir.

