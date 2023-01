OM – Veretout : « on arrête de jouer et on se fait peur ! « 

L’Olympique de Marseille s’impose face à Troyes (0-2) ce mercredi à l’occasion de la 18e journée de championnat. Voici la réaction de Jordan Veretout au micro de Prime Video :

« On a mené ce match depuis le début de la rencontre, on a su marquer ce deuxième but, mais on doit mettre ce troisième pour tuer le match. On a les occasions pour le faire et puis après les 15 dernières minutes on arrête de jouer et on se fait peur. Il faudra corriger ça mais dans l’ensemble c’est un bon match de notre part. Le coach nous demande d’apporter le surnombre dans la surface adverse, à tour de rôle que ce soir Valentin, Mattéo ou moi. On a su apporter ce surnombre, j’ai marqué aujourd’hui, la prochaine fois ce sera un autre mais il faut continuer dans cette dynamique là » Jordan Veretout – Source Prime Video (11/01/2023)

