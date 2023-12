OM – Veretout : « On n’a pas le droit de … »

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (2-4) ce dimanche soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. La réaction du milieu de terrain Jordan Veretout au micro de Prime Video :

« On a fait une très bonne première mi-temps mais l’on ne pas se contenter que de ça car notre deuxième période n’est pas à l’image de ce que l’on veut faire ce qu’on peut faire, c’est dommage. Maintenant il faut retenir ce qu’on a fait lors de cette première période et maintenir ce niveau tout un match. Sur ce système (3 – 5 – 2, ndlr) on est bien on l’a démontré contre Lyon mercredi ce soir aussi en première période, il y a du mouvement, on arrive bien à se trouver, on arrive à aller chercher haut tout en sachant qu’on l’on a une sécurité derrière avec nos trois défenseurs. C’est un tout qui fait que l’on est bien sur le terrain, maintenant comme le coach l’a dit on ne doit pas se contenter d’une seule mi-temps, on n’a pas le droit de concéder autant d’occasions en seconde période et à 4-3 le match aurait été très différent, ça aurait pu être le feu jusqu’à la fin. Il faut jouer avec l’expérience, savoir calmer le jeu. J’ai trouvé qu’on a beaucoup reculé, on était 20 mètres plus bas et après c’est plus difficile de remonter le ballon. On va retenir la victoire et ces trois points très importants. »a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout au micro de Prime Video

