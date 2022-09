OM – Veretout : « on voyait qu’on pouvait les mettre en difficulté »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Tottenham (2-0) lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. La réaction de Jordan Veretout au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« Oui bien sûr il y a de la frustration après la première mi-temps que l’on fait. Le rouge change le match. On faisait jeu égal, même mieux, on avait la possession, on voyait qu’on pouvait les mettre en difficulté. Après à 10 contre 11 c’est beaucoup plus difficile, on a essayé d’être solidaire mais ce genre de match ça se joue à des détails. C’est comme ça, mais il faut continuer comme ça sur ce qu’on fait depuis le début de la saison, on montre un beau visage il faut continuer dans ce même état d’esprit. » Jordan Veretout – Source : Canal + (07/09/2022)

