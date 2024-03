OM: Veretout rend hommage à Gattuso et estime que les joueurs sont les « premiers responsables » de son départ

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce matin, Jordan Veretout a remercié son ancien entraîneur Gennaro Gattuso. Il estime que les joueurs ont une grande part de responsabilité dans le départ du coach italien.

« Gattuso est un grand homme. C’est nous qui sommes sur le terrain et qui n’arrivons pas à gagner »

#Veretout rend hommage à #Gattuso: « Gennaro Gattuso est un grand homme avant d’être un grand entraîneur. Il était proche de nous, on le remercie pour tout. Ça fait mal parce que c’est nous qui sommes sur le terrain et qui n’arrivons pas à gagner. Aujourd’hui, on a un nouveau… pic.twitter.com/Y6uxgWV0GX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2024

« Gennaro Gattuso est un grand homme avant d’être un grand entraîneur. Il était proche de nous, on le remercie pour tout, a affirmé Veretout. Ça fait mal parce que c’est nous qui sommes sur le terrain et qui n’arrivons pas à gagner. Aujourd’hui, on a un nouveau coach qui a tout son effectif. Les départs à la CAN ainsi que les blessés ont été un tout contre lui. Je le remercie et je suis persuadé qu’il va rebondir ailleurs en faisant de belles choses », a ajouté le milieu de terrain olympien.

