OM : Veretout souligne l’apport des entrants, Clauss se projette déjà sur Lens !

Après le succès de l’OM contre Auxerre ce dimanche, Jordan Veretout a salué la prestation olympienne. Le milieu de terrain juge la victoire mérité malgré scénario de la rencontre.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé contre l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome (2-1). Après avoir concédé l’ouverture du score en première période, les marseillais ont réagi en deuxième mi-temps. Cengiz Under et Alexis Sanchez ont marqué deux buts en deux minutes pour venir offrir une précieuse victoire à l’OM. Les hommes de Tudor reviennent à 5 points du Paris-Saint-Germain à 5 journées de la fin du championnat.

Cette victoire, on a été la chercher et elle va compter

À l’issue de la victoire contre l’AJA, Jordan Veretout a tenu à saluer le caractère de l’équipe : « On a bien entamé le match, mais on ne met pas ce but qui peut nous délivrer. Auxerre a mis un très joli but, mais après on a poussé, même s’il nous manquait cette petite dernière passe pour nous délivrer. Cengiz (Ünder) a mis un superbe but, Alexis (Sanchez) aussi. C’est une victoire méritée même si tout n’a pas été parfait, mais on a été la chercher, elle va compter à la fin. Si on a eu peur ? On s’est posé des questions, le ballon passe parfois tout près, le gardien fait des arrêts… Mais la mentalité de l’équipe reflète notre mentalité de ne rien lâcher. Nos supporters ont poussé aussi, sans eux ça n’aurait pas été le même match. Ça reflète notre saison. Le système ? Le coach met ça en place, si tu ne cours pas, tu n’existes pas. On s’est donné au maximum et on a eu l’énergie pour aller chercher les buts en deuxième. Les entrants : Nuno (Tavares), Dim (Payet), Mattéo (Guendouzi), Eric (Bailly), Leo (Balerdi) ont reboosté l’équipe. On est tous soudés, de toute façon c’est ensemble que l’on y arrivera. L’objectif maintenant, c’est de bien se reposer car comme vous le savez, il y a un match important face à Lens la semaine prochaine« .