OM : Veretout, trop frileux…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé face 0-1 à Rennes. Les marseillais consolident leur second place, FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM s’est imposé 0-1 à Rennes dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire importante attendue après la grosse claque reçue face au PSG et surtout l’incroyable élimination face à Annecy en Coupe de France. Les marseillais ont bien entamé cette rencontre, Under a eu une belle occasion non cadrée, puis Clauss a buté sur Mandanda. Les marseillais ont proposé un pressing haut qui a gêné les rennais, mais cette domination n’a pas été concrétisée. Finalemnt, les hommes de Brune Genesio ont répondu par un jeu rapide vers l’avant, profitant des largesse de Tavares dans son couloir droit. Gouiri a trouvé la barre, Kalimuendo a buté sur Lopez. En seconde mi-temps, l’OM a trouvé la faille en jouant rapidement un coup franc, Kolasinac concluant cette action (0-1 / 57′). Un avantage qui sera conservé jusqu’au bout par les olympiens, Rennes étant incapable de se procurer de véritables occasions franches. Une victoire capitale malgré une prestation moyenne.

La note de Jordan Veretout : 5/10

Son appréciation

« Veretout, trop frileux…

Plutôt actif à la récupération, le milieu de terrain s’est bien projeté en début de match. Il a par la suite était moins actif offensivement, se montant même hésitant sur les passes. Plus offensif que Rongier, il est souvent le joueur qui fait les passes vers l’avant, mais il s’est montré parfois montré hésitant, préférant des places plus sécurisantes. Pour autant, il est décisif sur le but, il joue vite le coup franc pour Under qui trouve en suite Kolasinac. Sans faire un mauvais match, il a affiché un visage plus terne qu’à son habitude…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Filou, il joue vite le coup franc sur l’ouverture du score et lance Ünder (57e). Il s’est distingué dès la première minute de jeu, d’une frappe contrée, et il a globalement mis de l’intensité, à l’image de cette récupération haute suivie d’un tir non cadré (35e). Il remet cependant les Rennais dans le sens de la marche sur une intervention maladroite, qui termine avec un tir à côté de Toko Ekambi (41e). Maxifoot 5.5/10 une performance moyenne pour l’international français. Sans démériter, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a parfois eu un impact trop neutre à la récupération sur les offensives rapides de Rennes. Par contre, à la construction, l’ancien Nantais a été plus à son avantage pour orienter le jeu et a aussi joué rapidement le coup-franc sur l’ouverture du score de Kolasinac. Footmercato 5.5/10 Une nouvelle fois aligné dans l’entrejeu marseillais, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma a montré une belle activité en début de rencontre. Auteur de la première tentative du match (1e), il a ensuite souffert face à des Rennais volontaires et déterminés. Inspiré au moment de jouer le coup franc rapidement, il est à l’origine de l’ouverture du score marseillaise (57e). Précieux par son apport défensif (8 ballons récupérés), il a veillé à garder la cage de Pau Lopez inviolée.

C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes

« « Je l’avais dit avant le match c’était important d’envoyer un message. Les autres ont fait match nul et c’était une opportunité pour nous de jouer ici. On voulait faire un bon résultat et finalement on prend ces trois points qui sont fantastiques bravo aux joueurs. On sent qu’il y a un truc particulier avec l’Olympique de Marseille . On avait travaillé sur des aspects mentaux et finalement les gars ont été supers. C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes. C’est une des meilleures équipes de Ligue 1 donc venir gagner ici avec une semaine particulière c’est vraiment extraordinaire. » Igor Tudor – Source Prime Video » (05/03/2023)