OM : Vers un 18ème match à guichets fermés

On se dirige vers un 18ème match de suite à guichets fermés pour la réception de Strasbourg. Alors que 63 000 places ont déjà été vendues, il en reste 500 à la vente à trois jours du match.

Un spectacle sur le terrain et en tribune

Après la lourde semaine des Marseillais, avec une défaite face à Paris en championnat, puis face à Annecy en Coupe de France, ils n’ont pas d’autres choix que de gagner face aux Alsaciens. La victoire à Rennes le week-end dernier (0-1) leur a permis de conserver leur deuxième place. Mais Monaco (troisième) et Lens (quatrième) ne sont qu’à quatre points.

Pourtant, après une élimination honteuse face à Annecy, le stade Vélodrome ne se désemplît pas. Ce dimanche, à 20 h 45, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1, le club estime que le stade sera, pour la 18ème fois d’affilée, à guichets fermés.

Le club Alsacien est mal en point et doit à tout prix aller chercher une victoire. 16ème au classement avec 22 points, ils sont à égalité de points avec Auxerre, premier reléguable. La dernière victoire strasbourgeoise au Vélodrome remonte à 1997 (0-1). Les Marseillais restent néanmoins sur deux défaites à domicile.

La totalité des matches à guichets fermés

Depuis la moitié de la saison dernière, rares sont les matches qui ne sont pas à guichets fermés. Mais cette saison, la totalité des affiches sont remplies. Même face aux équipes de bas de tableau, et même après de grandes déceptions. Cela s’explique grâce aux résultats constants, avec deux deuxièmes places en trois ans, et avec l’espoir d’une troisième à la fin de saison. Mais aussi par le jeu proposé par l’équipe d’Igor Tudor, qui offre spectacle sur le terrain et résultats.

D’après La Provence, 300 supporters Strasbourgeois feront le déplacement à Marseille. Jérémie Pignard sera l’arbitre de la rencontre.