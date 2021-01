OM : Vers un changement de système suite à l’arrivée de Milik

Cela ne sera pas pour ce samedi, mais André Villas-Boas y pense pour la semaine prochaine. Avec l’arrivée d’Arek Milik, l’OM pourrait passer en 3-5-2…

Suite au recrutement de Milik, André Villas-Boas a ouvert la porte à un changement de système. Le coach portugais pourrait passer avec une attaque à deux, et une défense à 3 afin de laisser plus d’espace aux latéraux. L’arrivée de Pol Lirola dans le couloir droit va dans ce sens. Le mercato pourrait donc être une opportunité de proposer un système de jeu plus basé sur l’attaque…

On peut faire un 3-4-3 ou un 3-5-2

« Le rythme, ça vient avec le temps. On va lui donner le temps nécessaire pour que Milik ait le feu vert. On va voir si ça peut dicter un changement de système. Mais toutes ces interrogations ce sera plus pour la semaine prochaine. Jouer avec deux attaquants ? C’est une possibilité. Avec des ailiers ça ouvre cette possibilité. Avec une semaine complète, ça peut ouvrir cette possibilité. Pol Lirola a joué comme piston droit et gauche pour la Fiorentina. On peut faire un 3-4-3 ou un 3-5-2. Pour ça, on a besoin de temps. Ça a traversé mon esprit, c’est une possibilité. Mais je peux mettre ça en place que durant une semaine de travail. » André Villas-Boas – source : conférence de presse (22/01/2021)

A quoi le 3-5-2 pourrait ressembler avec l’effectif au complet ?

MandandaBalerdi Alvaro CAleta-Car

Lirola Kamara Gueye Amavi

Thauvin (ou Payet)

Milik Benedetto