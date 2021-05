OM : Vers un changement de systeme la saison prochaine ?

En conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur son systeme de jeu. Le coach argentin propose un 5-3-2 depuis son arrivée, il pourrait revenir à son habituel 4-3-3 dès la saison prochaine. Mais pour cela il veut pouvoir disposer de joueurs adaptés.

Jorge Sampaoli estime que les joueurs dont il dispose cette saison ne lui permettent pas de jouer en 4-3-3. Il devrait donc changer de systeme après le mercato estival…

Si vous regardez mes dernières équipes, elles jouaient presque toutes en 4-3-3 — Sampaoli

« Le 3-5-2 est adapté aux profils des joueurs. Si vous regardez mes dernières équipes, elles jouaient presque toutes en 4-3-3. Ce qui ne changera pas, c’est qu’on veut avec le président des joueurs qui sachent jouer sur des espaces larges, occuper le camp adverse et qui jouent davantage sur les espaces que sur le dribble. Il est plus important de voir les capacités des joueurs et que les joueurs qui vont venir sachent exactement dans quel projet de jeu ils vont s’inscrire« . Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (14/05/2021)

Le coach argentin avait déjà parlé de son système il y a un mois en conférence de presse.

JOUER PLUS QU’ATTENDRE — SAMPAOLI

« Le principal pour l’attaque, c’est le jeu. La défense est plus liée au jeu avec, que sans ballon. Le jeu, c’est Brest qui le décide. Si Brest domine, nous devrons être préparés à défendre. A court terme, mon rôle est d’inculquer plus d’options offensives que l’adversaire, jouer plus qu’attendre. Il faut avoir une relation maximale avec le ballon. l’illusion de l’entraîneur est limité à la réalité des joueurs. Mes intentions ne vont pas changer. Le match dira quel type de jeu sera. (…) L’utilisation de trois défenseurs résident dans le jeu que beaucoup d’équipes en France jouent avec des latéraux très haut. Face à Rennes, on a dû jouer pour contrer leurs latéraux. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/03/2021)