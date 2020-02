OM: Villas-Boas « Ake a changé le match ce soir ! »

L’OM a battu Lille 2-1 et prend 12 points d’avance sur son adversaire du soir.Andre Villas-Boas s’est exprimé au micro de Canal + à la fin du match…

Payet sera là contre Nantes– avb

« C’était nécessaire de faire un changement tactique en faisant monter d’un cran Sanson. Ake a changé le match ce soir. On avait du mal a faire un pressing, on est monté d’un cran après le but encaissé et c’était décisif. Rongier qui tire le pénalty c’était ma décision, il avait beaucoup de pression. Ce soir on réalise un gros coup, mais il va falloir se concentrer sur le match contre Nantes. Radonjic va être opéré, et Payet sera là contre Nantes. » Andre Villas-Boas— Canal +