OM: « Villas-Boas, Bielsa, Gerets ? Le seul qui a gagné des titres c’est Deschamps ! »

Champion de France avec l’OM, Didier Deschamps a su ramener des titres sur la Canebière. Malgré tout, il est souvent critiqué pour son football peu spectaculaire…

Entraineur de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, Didier Deschamps a été champion de France en 2010 et a remporté trois Coupe de la Ligue. Un bilan extraordinaire pour un club qui n’avait pas remporté le moindre titre depuis 1993 et la Ligue des Champions. Souvent comparé à Marcelo Bielsa ou encore Eric Gérets, Alain Pécheral ancien journaliste de l’Equipe a souligné qu’il n’y avait que le sélectionneur français qui avait remporté des titres…

Deschamps, c’est un phénomène extraordinaire– Pécheral

« Gerets, Bielsa, Villas-Boas… De tous les entraineurs récents que tu m’as cités, il est le seul a avoir gagné quelque chose. Deschamps, c’est un phénomène assez extraordinaire: Partout où il passe, il gagne. Il rejoint un Olympique de Marseille en pleine effervescence, Louis-Dreyfus meurt, Diouf part, et il est champion direct. Et il remporte la Coupe de la Ligue, alors OK ce n’est pas le trophée du siècle mais bon… » Alain Pécheral— Source: L’équipe