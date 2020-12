OM : « Villas-Boas, c’est l’inverse de Garcia ! »

Extrait de notre émission d’après match en direct après la victoire de l’OM contre Monaco (2-1) avec les journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Azir Said Mohamed Cheik. Cet extrait est consacré aux performances d’André Villas-Boas face aux gros clubs de Ligue 1, à la différence de Rudi Garcia.

« Villas-Boas face aux gros de Ligue 1, c’est l’inverse de Garcia ! Autant Rudi Garcia perdait tout le temps contre les gros, mais AVB a cette tactique… Il sent les coups face aux grosses équipes. Après, on aurait bien voulu qu’il fasse la même chose en Ligue des Champions. Malheureusement, il n’a pas réussi à le faire. Ça lui sera reproché. Il ne veut plus en parler parce qu’il a été touché mais c’est un reproche que l’on pourra lui faire. Quand tu vois commet l’OM peut se comporter face à de bonnes équipes, tu te dis qu’on aurait pu faire mieux face à l’Olympiakos et à Porto. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (12/12/20)

