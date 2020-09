OM – Villas-Boas : « C’est un coup de pression pour la LFP »

André Villas-Boas était en conférence de presse d’avant match ce mardi. Le coach portugais est revenu sur les – Villas de Di Maria lors du Classique.

Dimanche dernier, lors du Clasico, Angel Di Maria a fait partie de ce petit groupe d’agitateurs qui est venu perturber la rencontre. Tout au long de la partie, l’Argentin semblait concentré sur Payet ou Alvaro. L’ancien madrilène a enchainé les fautes, les injures sans pour autant avoir pris de carton rouge. Le coach portugais AVB ne comprend pas comment cela se fait-il que le joueur soit sorti indemne de cette rencontre. Extrait.

AVB attend des sanctions pour Di Maria

« Di Maria a fait plusieurs fautes. Il a échangé plusieurs fois verbalement aussi. Il a eu des gestes d’agressivité. Il a fait partie de la bagarre. Je suis curieux de savoir ce qu’il va ressortir de tout ça. C’est un petit coup de pression à la Ligue pour la décision » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 15/09/20

La commission de discipline va prendre acte de tous les dossiers concernant le Clasico ce mercredi soir. D’ici quelques heures nous en saurons plus sur toutes les sanctions. Et donc savoir si Di Maria va faire l’objet ou non d’une poursuite…