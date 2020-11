OM – Villas-Boas : « C’est un sandale que Bielsa soit sélectionné pour le trophée FIFA et pas Tuchel »

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas était présent en conférence de presse ce vendredi. Il en a profité pour pousser un coup de gueule contre la Fifa qui a dévoilé la liste des entraineur en course pour le trophée de meilleur coach de l’année. Marcelo Bielsa figure dans cette liste et non le coach du PSG finaliste de la Ligue des champions.

On a une relation tendue avec Tuchel — Villas-Boas

« On a une relation tendue avec Tuchel, mais c’est un scandale qu’il ne soit pas dans le top 5 de la FIFA des meilleurs entraineurs. Bielsa mérite d’être récompensé pour sa carrière, son jeu, mais Tuchel a remporté plusieurs trophées. » André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse