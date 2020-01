OM : Villas Boas détaille les points positifs et négatifs de Lopez

« Aujourd’hui il a percuté, il est passé dans le dos du latéral adverse. Lopez a proposé de bons mouvements, il a basiquement contrôlé le rythme de notre jeu. C’est un joueur qui prend des risques, il cherche toujours des une-deux, des petites passes au milieu, on perd des ballons et ça devient parfois dangereux. Il a fait un très bon match. percussions, profondeur, il lui manque un but comme Rongier. Il cherche ce but, il a cependant trouvé de bonnes positions pour marquer. C’est un des plus beaux matches pour lui. Ce n’est pas facile pour lui avec la forme de Rongier et Sanson mais il pousse pour jouer. Il était bien dans le match. Il manque peut être la dernière passe ou un but pour valider sa performance… »– source : Conférence de presse