OM : Villas-Boas devrait réccupérer 4 joueurs mais devra faire sans un titulaire face à Rennes vendredi !

L’OM a fait l’essentiel dimanche en se qualifiant pour les 16e de finale de Coupe de France. André Villas-Boas va pouvoir penser au périlleux déplacement face au 3e, Rennes ce vendredi. Plusieurs éléments seront de retour, par contre Hiroki Sakai sera suspendu…





L’OM se déplaçait à Limoge ce dimanche pour affronter Trélissac en 32e de finale de Coupe de France (match nul 1-1 et qualification aux tirs au but). Pour ce match, André Villas-Boas avait laissé au repos Boubakar Kamara et Jordan Amavi. Le coach avait aussi décidé de ne pas prendre de risques avec Steve Mandanda et Morgan Sanson, légèrement blessés. AVB devrait pouvoir compter sur ces quatre joueurs pour l’important match face à Rennes vendredi. Alors qu’il voulait éviter les suspensions et les blessures, il devra par contre faire avec un suspendu…

Villas-Boas : « Mandanda sera de retour face à Rennes, normalement » #TFCOM #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2020





Villas-Boas : « Sanson s’est entraîné ces deux derniers jours mais il se reposera pour la Coupe de France » #TFCOM #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2020

Sakai suspendu pour Rennes – OM

En effet, Hiroki Sakai a écopé de deux cartons jaunes en seconde mi-temps. Il a donc été expulsé et se retrouve directement suspendu pour le déplacement à Rennes avant la réunion de la commission de discipline. Même si l’international japonais n’est pas dans une grande forme, son absence va peser côté droit surtout si l’on regarde de plus prêt la prestation de Bouna Sarr…