OM : Villas-Boas dit qu’il est responsable, et il a bien raison !

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite 1-0 contre l’Olympiakos de mercredi soir pour son grand retour en ligue des champions. André Villas-Boas a une grande part de responsabilité dans cet échec qu’on pouvait voir venir…

L’Olympique de Marseille a raté son grand retour en Ligue des Champions hier soir. Le club marseillais a en effet concédé une défaite 1-0 face à l’Olympiakos. pourtant, l’OM a longtemps pensé pouvoir arracher un match nul, mais a malheureusement craqué dans le temps additionnel. Une défaite cruelle car tardive, mais assez logique au vu du scénario du match, voir même du film de ce début de saison.

Au terme de la rencontre, André Villas-Boas a parlé de malchance, et de détails qui ont fait la différence. Il a également déclaré : « C’est moi le responsable ». Et sur ce point, je suis assez d’accord avec lui. Je pense que l’entraîneur portugais s’est trompé. Et pas seulement hier ! Il fait en réalité fausse route depuis le début de la préparation estivale en juillet. Il a en effet voulu façonner un OM ultra défensif en mettant au second plan toute ambition dans le jeu. Il a voulu construire un OM solide POUR la Ligue des champions. Au final il a construit un OM qui subit constamment le scénario des matchs et se repose uniquement sur des exploits individuels. Un OM passif, incapable techniquement de prendre le jeu à son compte.

Vilas-Boas FAIT FAUSSE ROUTE

En même temps, AVB n’a pris personne en traitre. Il a dit ce qu’il allait faire, et il fait ce qu’il a dit. « On commence à préparer la Ligue des Champions avec un bloc plus bas », expliquait-il déjà en début aout. Et quand on connait l’exigence des supporters marseillais, c’était plutôt « couillu’ de sa part d’annoncer ça avec la franchise qui le caractérise. A Marseille, si tu gagnes en jouant mal, ça peut passer un certain temps, mais dès lors que tu ne gagnes plus… L’ancien coach de Porto a une côte d’amour importante dans la cité phocéenne. Les marseillais aiment sa franchise, et sa personnalité. Il sont également conscients de l’énorme travail accompli la saison dernière pour parvenir à qualifier de nouveau le club en C1. Mais il n’aura pas non plus de totem d’immunité à vie pour cela. A Marseille, tu ne peux pas jouer comme ça, tu ne peux pas proposer ce football là…

Oui, André Villas-Boas a fait fausse route, et cette défaite hier en est l’illustration parfaite. L’OM a une nouvelle fois passé la majeure partie de son temps à défendre, et été dominé collectivement par un adversaire qui était largement à sa portée.

Et ça, Villas-Boas en est effectivement le premier responsable.