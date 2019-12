OM : Villas-Boas donne des nouvelles de la blessure de Sanson et parle du côté « nerveux » du match contre Nîmes

En conférence de presse après OM – Nîmes (3-1), André Villas-Boas a donné des nouvelles de Morgan Sanson sorti en cours de match et est revenu sur le déroulé du match.

« C’était très important de gagner. Tout le monde était nerveux, moi aussi, et il fallait contenir notre impatience. On en a parlé à la mi-temps. Je pense que le grand changement était dans l’état d’esprit en seconde période. Évidemment, le but nous donne un énorme boost de confiance, il a mis plus de calme dans notre jeu, après on savait qu’on gagnerait le match. On a pris un peu de marge sur nos poursuivants, mais Rennes (20e journée, à la reprise) sera un match très important. Morgan Sanson ? Je pense qu’on a évité la déchirure mais il a ressenti une douleur aux adducteurs. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

