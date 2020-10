OM : Villas-Boas donne des précisions sur les deux blessés face à Bordeaux

Après la victoire de l’OM 3-1 face à Bordeaux, André Villas-Boas a évoqué le retour de Payet face à Olympiakos mais aussi les blessures de Duje Caleta Car et de Dario Benedetto.





Selon AVB, Caleta Car et Benedetto souffrent de la même blessure à savoir une entorse à la cheville. Cependant les deux joueurs doivent passer une IRM.

Caleta Car et Benedetto ont tous les deux des entorses à la cheville — Villas-Boas

« On a quelques petites blessures. Duje (Caleta-Car) et Dario (Benedetto) doivent passer des IRM demain (aujourd’hui). Ils ont tous les deux des entorses à la cheville. Maintenant, je veux étudier un peu plus l’Olympiakos avant de choisir ce que l’on va faire pour les surprendre eux aussi peut-être. Ce système peut permettre à Dim’ (Payet) de jouer comme numéro dix ou en attaque, on verra. »

André Villas-Boas – source : L’Equipe (17/10/2020)