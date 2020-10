OM : Villas-Boas enterre deux rumeurs et fixe les conditions de la fin du mercato !

André Villas-Boas a été interrogé sur le mercato de l’OM ce vendredi. Le coach a été clair et a écarté les rumeurs Seri et Guendouzi. Pour que l’OM recrute avant le 5 octobre, il faudra un ou plusieurs départs…

André Villas-Boas a été interrogé sur la rumeur d’un intérêt de l’OM pour Jean Michael Seri (Fulham). Le coach a balayé cette rumeur et en a profité pour préciser que celle concernant Matteo Guendouzi (Arsenal) était totalement fausse. Le club ne fera venir personne sans départs, et il n’y aurait pas d’offres…

On ne cherche rien sauf si on a des propositions et donc des sorties — Villas-Boas

« Jean Michael Seri ? L’ex joueur de Nice ? non, non. Je ne cherche rien (rires). On ne cherche rien sauf si on a des propositions et donc des sorties (de joueurs). Et non plus Matteo Guendouzi, je ne sais pas d’où c’est sorti, pourquoi. Ce n’est pas vrai du tout ! (…) On verra, mais c’est vendredi, il y a les examens médicaux à faire, et on n’a pas reçu d’offres. Désolé (rires…). »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (02/10/2020)

