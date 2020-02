OM : Villas-Boas exclut cette possiblité pour Radonjic

Interrogé sur l’opportunité de faire jouer Nemanja Radonjic en pointe, André Villas-Boas est clair concernant cette possiblité, il ne le fera que s’il a plusieurs blessés ou suspendus…

André Villas-Boas compte énormément sur Dario Benedetto pour animer la pointe de son attaque. Le coach sait que Valère Germain est moins bon tout seul devant, pour autant il ne veut pas envisager la solution Nemanja Radonjic en pointe.

Peut-être dans un dispositif à deux, mais on ne joue pas à deux — Villas-Boas

» Radonjic en pointe ? Ça m’est passé par la tête. C’est vrai que cela nous ferait gagner en profondeur, mais on n’y arriverait pas dans les appuis, car ce n’est pas un joueur qui joue dos au but. On l’a fait à Angers durant quelques minutes, et il a eu une opportunité de marquer. Peut-être dans un dispositif à deux, mais on ne joue pas à deux. Donc comme option à Benedetto ou à Germain, non. Radonjic comme option en 9, il faudrait vraiment des blessures pour risquer ça… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse