OM : Villas-Boas explique la raison principale de la performance de Benedetto à Nîmes

L’Olympique de Marseille s’est imposé trois buts à deux hier soir à Nîmes avec… trois buts de Dario Benedetto ! En conférence de presse d’après-match, son coach, André Villas-Boas est revenu sur la performance de son attaquant…

11 buts pour son premier championnat européen

« Je pense qu’il était énervé après son match contre Nantes. Aujourd’hui il a fait un très bon match, entre les lignes il a été fondamental pour nous, car il a cherché les espaces, il a donné le ballon, et il a aussi tenu le ballon, car contre Nantes il en avait perdu quelques-uns comme ça. Aujourd’hui il a bien contrôlé le ballon, il a donné le jeu à l’équipe, entre les lignes, en profondeur, à faire ces choses qu’il fait mieux que les buts. Il est à 11 buts pour son premier championnat européen, c’est très bien, surtout pour un joueur qui découvre l’Europe. (…) On a donné plus de ballons à Dario aujourd’hui. Il a mis ses buts. Le 3e est un vrai but d’attaquant, un but d’intuition. On a fait une très belle performance individuelle et collective. »

André Villas-Boas – Source : L’Équipe

Villas Boas qui félicite Benedetto après son triplé, c’est beau à voir #TeamOM pic.twitter.com/znIKGWzAhN — Yass’ (@Aircoz) February 28, 2020