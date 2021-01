OM : Villas-Boas explique pourquoi il a mis Balerdi sur le banc et lui met la pression !

Interrogé sur le temps de jeu limité de sa recrue Leonardo Balerdi, André Villas-Boas a confié qu’il avait écarté le jeune argentin du onze suite à sa grosse erreur face au FC Porto en Ligue des Champions. Ce dernier jouera face à Lens mercredi, suite à la suspension d’Alvaro, l’occasion de se relancer…

#VillasBoas : « On avait donné une chance à Balerdi face à Porto et il a raté sa chance avec une erreur grave. il l’a paye cher car on pensait à ce moment à faire un changement… Duje est revenu à un niveau incroyable… » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 18, 2021

Ce match contre Lens sera très important pour Balerdi — Villas-Boas

« On avait donné une chance à Balerdi contre Porto et il a raté sa chance avec une erreur grave (carton rouge + penalty). Il l’a payé cher car on pensait à ce moment-là à faire un changement. Mais Alvaro est un leader dans la défense et Duje (Caleta-Car) est revenu à un niveau incroyable. On croit en Balerdi, je pense qu’il peut devenir un grand défenseur central. Ce match contre Lens sera très important pour lui… » André Villas-Boas – source : conférence de presse (18/01/2021)

Le chiffre : 9

C’est le nombre de matches disputés par Balerdi cette saison avec l’OM (6 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions). le défenseur argentin a 658 minutes de jeu…