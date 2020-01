OM : Villas-Boas explique pourquoi Radonjic est en forme en ce moment…

Ce jeudi en conférence de presse, André Villas-Boas a reconnu que Radonjic était un homme nouveau avec l’Olympique de Marseille.

En forme lorsqu’il entre en jeu, Nemanja Radonjic est devenu l’un des hommes importants à l’Olympique de Marseille. Bien qu’il ne soit pas titulaire, André Villas-Boas lui fait confiance pour débloquer les rencontres et souvent, le Serbe lui donne raison.

Il est plus concentré dans les entraînements — AVB

En conférence de presse, l’ailier a avoué qu’il se sentait bien sur le terrain et qu’il était heureux de marquer des buts… Le coach portugais était également devant les journalistes et a évoqué sa progression à l’Olympique de Marseille.

« J’ai écouté la conférence de presse de Radonjic et c’est vrai que ses buts en équipe nationale sont importants. On a profité de ça pour le faire jouer quand on a eu des absents et il a été bon. Il peut jouer à droite et à gauche alors qu’avant, il était obsédé par son côté gauche. Il a repris toute sa confiance avec ses buts. Il est plus concentré dans les entraînements… Je le trouve différent. Il fait des erreurs mais il est mieux qu’en début de saison »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse