OM : Villas-Boas explique pourquoi Thauvin n’était pas titulaire

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Angers (2-1) ce mercredi soir à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Florian Thauvin n’était pas titulaire pour cette rencontre. André Villas-Boas a expliqué pourquoi en conférence de presse d’après match.

ThauVin ne se sentait pas bien — Villas-Boas

Il était près pour jouer. On avait donné normalement l’équipe à 12h avec lui mais à 16h le médecin m’a annoncé qu’il ne se sentais pas bien qu’il avait envie de vomir. On a donc décider de le remplacer par Valère Germain. j’ai ensuite discuté avec lui et il était disponible pour jouer quelques minutes. Il est donc rentré et il a fait tout ce qu’il peut. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse