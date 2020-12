OM : Villas-Boas met la pression pour le mercato ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir à Angers et réalise la très mauvaise opération de cette 17e journée de Ligue 1. le club marseillais compte en effet 8 points de retard sur les lyonnais qui occupe la première place du classement. L’OM devra impérativement remporter ses deux matchs en retard pour recoller aux équipes de tête. André Villas Boas espère que son équipe sera renforcée durant le mercato hivernal.

En conférence de presse d’après match l’entraineur de l’Olympique de Marseille a évoqué la prestation de son équipe avant de mettre un petit coup de pression à ses dirigeants pour le mercato hivernal. Il espère en effet obtenir des renforts cet hiver. La situation financière du club marseillais ne le permettra peut-être pas…

On peut et on doit faire mieux.

« C’est une mauvaise manière de finir l’année. Les adversaires ont fait leur boulot, nous non. On finit l’année cinquième mais avec beaucoup de travail devant nous. Déjà avec Montpellier qui est une bonne équipe que l’on affrontera dès la reprise. (…) On peut et on doit faire mieux. On peut peut être profiter du mercato de janvier pour faire des coups » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse après match Angers – OM (2-1) (23/12/2020)