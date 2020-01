OM : Villas-Boas n’a pas déçu…

En juillet dernier, nous avions contacté le chroniqueur dans l’émission Golaço TV, Matthieu Monteiro pour qu’il nous parle des idées de jeu de Villas-Boas. Il ne s’était pas trompé !

Villas-Boas, c’est un vrai virage à 360 degrés par rapport à Rudi Garcia — Monteiro

« Je pense que le projet marseillais malgré les limites financières du club, peut lui convenir. De par l’engouement autour du club ainsi que l’ambition sportive d’aller chercher une troisième place. Il fait parti des grands noms de la périodisation tactique née dans les universités de Porto, puisqu’il a été élève de Vitor Frad, le père de cette périodisation tactique et aussi de José Mourinho lui-même natif de Porto. Le voir arrivé sur le banc de l’OM c’est un vrai virage à 360 degrés par rapport à Rudi Garcia, qui ne semblait pas assez travailler tactiquement, ce que font globalement tous les entraineurs français. C’est un vrai tacticien de haut niveau, sa saison avec Porto est exceptionnelle à tous les niveaux, notamment vis-à-vis d’un modèle de jeu porté vers l’offensif. (…) Il faut rappeler qu’André Villas-Boas a fait partie du groupe ultra du FC Porto, les SUPER DRAGOES, l’un des groupes les plus réputés du pays. Lorsqu’il a entrainé le FC Porto il a su gérer le fait d’être le coach du club de sa ville, et lui a permis de devenir une icône dans sa ville natale. Je pense que ça peut bien fonctionner avec les marseillais , si les résultats sportifs suivent , il peut énormément plaire de part son caractère de gagnant. » Matthieu Monteiro – source : FCMarseille