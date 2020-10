OM : Villas-Boas n’exclut pas de changer son milieu type face à City…

L’OM va affronter Manchester City ce mardi à l’occasion du second match de Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a évoqué sa composition de départ de son équipe et il n’exclut pas d’incorporer une ou deux recrues dans son milieu de terrain…

Lors d’une chaotique conférence de presse faite en visio avec plusieurs journalistes dont Mourad Aerts, André Villas-Boas a expliqué qu’il ne pouvait exclure d’incorporer Pape Gueye et/ou Cuisance dans son milieu de terrain.

On a une décision à prendre, je suis très content de Pape Gueye et de Michael Cuisance depuis leur arrivée — Villas-Boas

Le milieu de terrain face à City ? On a une décision à prendre, je suis très content de Pape Gueye et de Michael Cuisance depuis leur arrivée. Ce que l’on a voulu faire cette année c’est de remplir notre effectif pour avoir de la compétition sur chaque poste. C’est précisément ce que ces deux-là commence à faire, mettre plus de pression aux joueurs établis la saison dernière à savoir Kamara, Rongier et Sanson. A chaque fois qu’ils sont appelés ils ont produit de bonnes performances, c’est un bon signal et une bonne chose pour moi et pour l’équipe aussi. C’est à moi de prendre les meilleurs décisions… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (26/10/2020)

