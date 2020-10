OM : Villas-Boas, pas à l’image de la devise « droit au but »…

Dans l’After sur RMC, Jonatan Machardy s’est exprimé longuement sur les entraîneurs de Ligue 1 qu’il trouve « insuffisant ». André Villas-Boas en a aussi pris pour son grade.

Ce vendredi soir dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy s’est exprimé sur le niveau des entraîneurs des gros clubs de Ligue 1. (PSG, OM, Lyon, Nice, Bordeaux…)

VILLAS-bOAS, c’est insuffisant — MACHARDY

André Villas-Boas, qui est à l’Olympique de Marseille depuis plus d’un an et demi maintenant, n’est pas totalement au goût du chroniqueur.

A LIRE AUSSI : OM – Riolo : « Villas-Boas c’est Elie Baup avec l’accent portugais »

« Pour moi André Villas-Boas, c’est un super communicant, un super manager… Il a eu des résultats avec l’OM, merci le coronavirus et l’arrêt du championnat ! Mais quand on regarde dans le contenu, c’est 5 matchs qui sont aboutis en terme de jeu. Pour un club comme l’OM qui a comme devise « droit au but », c’est insuffisant »

Jonatan MacHardy – Source : RMC (09/10/20)