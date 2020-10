OM : Villas-Boas annonce une stratégie bien spécifique face à l’Olympiakos demain !

L’OM va commencer sa Ligue des Champions face à l’Olympiakos ce mercredi. André Villas-Boas pourrait tenter de répondre au jeu offensif de son compatriote en adoptant une stratégie défensive…

Il l’avait expliqué en début de saison, AVB a préparé son équipe à subir en Ligue des Champions. Même si l’OM a proposé un visage plus offensif face à Bordeaux samedi, le coach olympien pourrait revenir à un bloc plus bas afin de mieux contrer l’Olympiakos. Il l’a laissé entendre ce mardi en conférence de presse. Info ou intox ?

Pedro Martins joue très offensif, on peut avoir une stratégie défensive — Villas-Boas

« C’est un rêve qu’on a fait la saison dernière qui s’exauce. On doit gagner de l’expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. Mais on n’est pas venus en vacances, on ne va pas entrer avec les valises mais avec le maillot de l’OM, toute son histoire et l’étoile dorée qui est au-dessus du blason (celle de la victoire en C1 en 1993)… Pedro Martins (le coach de l’Olympiakos) joue très offensif, ouvert, comme on joue à l’extérieur, on peut avoir une stratégie défensive et profiter peut-être de leurs »aventures » en attaque. On espère mettre des choses en place pour contre-attaquer un peu. »

André Villas-Boas -source : L’Equipe (20/10/2020)