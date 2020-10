OM – C1 : « C’est pas la honte, c’est le désespoir… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient les déclarations fataliste d’André Villas-Boas après la défaite de l’OM en Ligue des Champions contre Manchester City.

Notre journaliste Mourad Aerts revient sur le discours fataliste en Ligue des Champions contre Manchester City. Il estime que l’Olympique de Marseille ne doit pas se comporter comme ça en Coupe d’Europe quelques soit l’adversaire. A voir l’extrait de l’émission en images ci-dessus.

C’est le fatalisme de Villas-Boas qui t’explique qu’ils sont plus riches, et plus forts et qu’on ne peut donc rien faire !

» Le sentiment qui prédomine pour moi c’est pas la honte, c’est plutôt le désespoir. C’est le fatalisme de Villas-Boas qui t’explique qu’ils sont plus riches, et plus forts et qu’on ne peut donc rien faire. Ce sentiment de ne rien pouvoir faire ça ne va pas avec le football, surtout pas avec l’OM et encore mois avec l’OM en coupe d’Europe. Ce truc de se dire : « voila ils sont plus forts c’est tout… » Je voulais bien l’entendre en Ligue 1 contre le PSG parce qu’il y avait un contexte et que tu savais que les joueurs parisiens allaient être surmotivés, mais là, les joueurs de City ils s’en foutent de Marseille… Son fatalisme je veux bien sur un match mais si tu commence à le rajouter à la Ligue des champions c’est pas possible. Donc nous, on ne doit battre que les équipes avec un budget plus faible que le notre ? Non ça ne va pas du tout ça… » Mourad Aerts – Source : FootballClubMarseille.fr

L’intégralité du dernier Débat Foot Marseille de ce mercredi

Au programme : La défaite face à City : le match de la honte ? / Vente OM : le projet de Super Ligue / l’actuel en vrac autour de l’OM / FAQ