OM : Villas-Boas s’agace (encore) avec ces histoires de systèmes !

Ce vendredi, André Villas-Boas a débuté sa conférence de presse par s’agacer suite à une question concernant son système de jeu. Le coach olympien veut plutôt parler des prestations individuelles et de l’animation…

Une nouvelle fois interrogé sur son systeme de jeu, André Villas-Boas a été clair devant la presse. Il n’en peut plus de ce thème. Cependant, la question sous-jacente inhérente aux systèmes concerne plutôt le manque d’ambition et les carences dans l’animation collective. AVB a été clair depuis cet été, face aux grosses équipes il va défendre, un choix stratégique qui semble compromettre la mécanique de la création offensive (y compris face à des équipes plus modestes)…

je n’en peux plus des questions sur le système — Villas-Boas

« Je vais vous répondre et j’espère que ma réponse va être claire. Je n’en peux plus de vos questions sur le système. Le système est celui que je veux. Le problème, ce n’est pas le système, ce sont les autres choses. Nos prestations individuelles ont baissé, elles doivent remonter, mais ça c’est de ma responsabilité. Vous pouvez me pointer du doigt pour ça. Parler de systèmes tout le temps… Vous savez qu’avec moi vous pouvez être ouvert et que je vais donner des explications, mais je n’en peux plus des questions sur le système. (…) Au moment où la communication sociale et les supporters veulent tuer tout le monde, moi je suis ici pour soutenir mes joueurs, que ce soit Payet, Benedetto ou tous les autres qui restent sur de mauvaises prestations individuelles. »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (23/10/2020)