OM : Villas-Boas se dit prêt à partir !

« On était mieux dans la première que dans seconde période. C’est déjà difficile sans Kamara, et on a perdu Rongier. Ensuite, on a perdu l’intensité et eux ont très bien joué. Ils méritent la victoire. On aura d’autres chances de remporter des points. Aujourd’hui je n’ai rien à dire sur l’état d’esprit. Je pense que les mecs ont tout donné. Sur ce point, je félicite les joueurs. Mais malheureusement on n’a pas assez joué, on a manqué d’occasions. Sur l’aspect tactique ils ont été supérieurs. Ils ont joué avec beaucoup d’intensité, avec seulement trois jours de récupération. Leur rotation a été bien gérée, ils étaient frais. Nous, on a manqué de percussion. (…) Quant à moi, je suis à la disposition de ma direction. Je ne suis pas là pour leur casser les c****. S’ils décident que je ne suis pas au niveau concernant les résultats, alors ce sera le moment de partir. S’il y a besoin de changement, je me tiens à leur disposition. » André Villas-Boas – source : L’Equipe (20/01/2021)