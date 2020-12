OM : Villas-Boas s’explique sur « ses conneries » avec l’arbitre !

L’Olympique de Marseille s’est imposé hier soir deux buts à zéro à Nîmes. Au cours de la rencontre, André Villas-Boas a notamment été expulsé par l’arbitre Mr Delajod. Le Portugais s’est exprimé sur le sujet en conférence presse après le match…

j’ai été expulsé, c’est mérité

« J’ai dit un peu des conneries et l’arbitre m’a bien expulsé. J’étais un peu nerveux, car il avait sifflé un pénalty contre nous à Metz la saison dernière, alors qu’il n’y avait pas pénalty… Je me suis énervé un peu plus. Le jeu était un peu plus nerveux… mais donner un carton jaune 30 secondes après le coup d’envoi, c’est quelque chose que je ne comprends pas. J’ai dit un peu de conneries, j’ai été expulsé, c’est mérité. »

André Villas-Boas – Source : L’Équipe