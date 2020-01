OM : Villas-Boas s’offre un moment de détente dans la région !

André Villas-Boas avait annoncé, après la victoire de l’OM contre Rennes, qu’il allait « regarder le weekend de Ligue 1 tranquillement avec un cigare », il a quand même sorti sa moto pour profiter de la région…

En grand passionné de sport automobile et de motos, André Villas-Boas ne rate jamais une occasion de profiter de la région en sortant du garage l’une de ses bécanes. Il l’a encore fait du coté du Tholonet ce weekend.

Voir cette publication sur Instagram ✌️bonne journée à tous! Une publication partagée par André Villas-Boas (@officialandrevillasboas) le 11 Janv. 2020 à 3 :10 PST

Un peu de détente bien mérité pour le technicien portugais !

« Refaire le Dakar dans les cinq années à venir »

« Je vais refaire le Dakar dans les cinq années à venir en Arabie saoudite. Je veux le terminer et finir l’histoire. J’ai vu des images l’autre jour, c’est incroyable. Ce n’est pas encore le retour en Afrique, il n’y a pas de Touareg, mais le désert est immense. (…) J’ai aussi fait quelques épreuves du Championnat national au Portugal. Tout ça m’a permis d’acquérir de l’expérience et d’être plus à l’aise en pilotage, commente-t-il. Mais depuis que je suis à l’OM, je n’ai plus vraiment le temps, je suis très occupé. L’année 2020 sera importante pour le club. Mais je vais réussir à bloquer un créneau dans les prochaines années. »

