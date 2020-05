OM: Villas-Boas tout proche d’un départ ?

Alors que Villas-Boas avait annoncé une rencontre avec Eyraud pour parler de la saison prochaine, cette dernière aurait eu lieu. Les deux hommes sont très loins de s’entendre, et selon La Provence Villas-Boas pourrait quitter le club dans les prochaines heures..

Selon l’équipe, les hommes se sont vus afin de parler de la saison suivante, et André Villas-Boas n’aurait pas eu les garanties qu’il souhaitait, afin d’avoir une équipe compétitive la saison prochaine. L’entraineur marseillais est rentré chez lui à Porto après la réunion. Ce soir La Provence, que le coach portugais pourrait quitter le club marseillais les heures à venir…

Seul JHE est habilité à donner des réponses– Villas-boas

A lire aussi : Vente OM : Nouvelle rumeur, des discussions avancées avec Al-Walid Bin Talal…

« Premièrement, je suis sous contrat. Ensuite, s’il y a des divergences entre nous, Jacques-Henri Eyraud et moi-même sommes suffisamment honnêtes pour se dire les choses face à face. De mon côté, je suis disponible. Mais je veux comprendre plus ou moins ce qu’il se passe, où est-ce qu’on va. Il faut qu’on ait la possibilité avec Andoni de faire un mercato de qualité, dans des conditions qui ne seront pas les meilleures, mais qui nous permettront d’être compétitifs. Nous ne sommes pas naïfs au point d’en oublier la situation économique du club. On a fait notre gros travail cette saison, Jacques-Henri aussi évidemment, avec Alvaro, Rongier, Dario… On n’a pas un gros effectif. On doit penser aux joueurs qui sont en fin de contrat en 2020-2021 et à ceux qu’on pourrait prolonger, pour voir quel mercato on peut faire. La continuité dans notre groupe est aussi importante. Si on n’a pas un gros effectif, il faudra retenir les joueurs qu’on a à disposition. Mais sur cette question économique, seul Jacques-Henri est habilité à donner des réponses. Il faut aussi attendre de voir ce qu’il va se passer avec le marché des transferts. » André Villas-Boas— Source: RMC Sport