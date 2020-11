OM – Villas-Boas : « On n’a pas plus travaillé pour jouer comme ça… »

Ce lundi en conférence de presse avant la réception de l’Olympiakos, André Villas-Boas a affirmé qu’il voulait prendre la victoire face au FC Nantes comme match référent. Le coach portugais estime ne pas avoir travaillé spécifiquement le jeu avant ce match…

La campagne de Ligue des Champions 2020/2021 restera dans les mémoires des supporters mais pour de mauvaises raisons. André Villas-Boas, le coach de l’Olympique de Marseille en a conscience et aimerait rectifier le tir face à l’Olympiakos ce mardi soir au Vélodrome.

On s’est débloqué mentalement — VILLAS BOAS

Dans ce même stade, les Marseillais sont sortis vainqueur de leur confrontation face au FC Nantes en montrant un tout autre visage. L’entraîneur portugais voudrait prendre cette victoire comme référence et être plus offensif en C1.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Si on laisse Luis (Henrique) exploser au Brésil, le prix du transfert serait de 20 / 30M€ et c’est fini pour nous »

« L’Olympiakos ça sera plus dur que Nantes, c’est un adversaire expérimenté. On peut se servir des occasions qu’on a eues samedi. Comme Lille était le match référent la saison dernière, Nantes peut être ce match là. J’espère que ça sera peut être un match référence. Je ne compte pas faire trop de changements. On s’est débloqué mentalement, on n’a pas plus travaillé pour jouer comme ça. On croit en notre méthode, on a évité les blessures jusqu’ici. Sakai il pourra être là je pense et Alvaro va bien, il sera à 100%. Après, que ce soit Mika (Cuisance) ou Morgan (Sanson), c’est la même chose. On a essayé beaucoup de dispositifs, mais on a eu un manque d’efficacité. Il va falloir frapper au but pour enfin marquer en Ligue des champions » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (30/11/20)