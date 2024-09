OM : visite médicale OK pour Rabiot !

Adrien Rabiot est arrivé à Marseille hier soir, le milieu est en train de passer sa visite médicale. Dans la foulée il devrait signer un contrat de 2 ans avec l’OM.

Arrivé hier soir à Marignane, accueilli par près de 500 supporters marseillais. Adrien Rabiot a posé pied à terre à Marseille pour s’y engager librement. Mais avant de porter les couleurs olympiennes et de pouvoir crier aller l’OM en vidéo de présentation. L’ancien milieu de la juve va devoir passer par la case visite médicale qui se déroule actuellement selon Foot Mercato. En cas de réussite le joueur de 29 ans va signer u contrat de 2 ans avec l’Olympique de Marseille.

🔵⚪️🩺 Adrien Rabiot successfully completes main part of his medical tests as new Olympique Marseille player.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024