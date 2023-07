OM : Vitinha annonce qu’il va faire une grande saison !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Vitinha est arrivé à l’Olympique de Marseille pour plus de 30M€ au mercato hivernal 2023. Le jeune attaquant portugais n’a pour l’instant absolument pas donné satisfaction…

Dans une interview au journal portugais O Jogo, l’ancien de Braga s’est cependant montré revanchard et entend bien faire rapidement taire les critiques.

« Faire taire les bouches de ces personnes… »

« Je vais montrer aux fans que les 32 millions en valaient la peine (..) Au final, je vais prendre goût à prouver le contraire et à faire taire les bouches de ces personnes. » Vitinha – Source : O Jogo

Pablo Longoria croit toujours en lui

En conférence de presse il y a quelques semaines, Pablo Longoria a montré son soutien à son avant-centre, malgré les débuts compliqués, le président olympien croit toujours en Vitinha : « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. » Pour Longoria, il ne faut pas oublier ce que l’attaquant de 23 ans a déjà montré, notamment au Portugal : « On aurait pu avoir plus de performances de Vitinha sur les premiers mois. Mais c’est vrai aussi qu’il était un des meilleurs attaquants du championnat portugais et l’un des meilleurs buteurs de l’Europa League. »